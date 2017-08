Voetbalvrouwen verwachten andere wedstrijd tegen Engeland

De Nederlands voetbalvrouwen verwachten donderdag een hele andere wedstrijd, als ze het in de halve finale van het Europees kampioenschap opnemen tegen Engeland. Dat land speelt op een heel andere wijze dan de vorige tegenstanders. "Engeland is heel fysiek, speelt met veel power en is een goed collectief",vertelt Sherida Spitse uit Sneek.

Anderhalf jaar geleden verloren de Oranjeleeuwinnen met 1-0 van Engeland in een oefeninterland. "We zijn nu een stuk verder. Ik heb er heel veel zin in." Ook Loes Geurts die tweede keeper is, verwacht in Engeland een lastige tegenstander. "Het is een sterke ploeg die veel lange ballen speelt en vol druk zet. Wij zetten daar iets meer voetbal tegenover."

Oranjekoorts

Het zijn mooie weken voor Spitse, Geurts en Ciska Folkert, de andere Friezinnen in de nationale selectie. Tot nu toe hebben ze alle wedstrijden in dit EK gewonnen. Bovendien wordt de oranjekoorts in het hele land ook steeds groter. Geurts: "We hebben superveel fans en het is overal oranje. Ik heb het niet eerder zo meegemaakt en ik hoop dat het zich doorzet. Het is fantastisch om dit mee te maken." Spitse krijgt minder mee van de de gekte in het land. "Je ziet af en toe eens een foto voorbijkomen, maar ik denk dat jullie het meer meemaken dan wij."

Spitse is een van de belangrijkste speelsters van de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Zij is de aanvoerder en maakte al twee goals. "Ik vind het heel mooi zoals het nu gaat. We hebben mooie resultaten neergezet, waardoor de aandacht voor ons alleen maar groter wordt. Dat geeft ons een extra boost."

Voor Geurts is de situatie net even anders. Zij is tweede keeper en moet de wedstrijden vanaf de bank bekijken. "Ik wist dat het kon gebeuren en doordat ik me er op ingesteld had, kan ik er iets beter mee omgaan." Toch is de keepster uit Hichtum er altijd als een van de eersten bij als er een feestje wordt gevierd. "Ik ben oprecht heel blij als we gewonnen hebben, dan wil ik dat graag vieren", lacht Geurts.

Feest

Ook Spitse heeft na de overwinning een grote rol in het feest na afloop. Dat is te zien in een filmpje dat na de overwinning in de kwartfinale online kwam. Spitse zit in de spelersbus met de microfoon in haar hand. "Ik ben diegene die de microfoon pakt. Dat zit in mijn karakter. Ik vind het belangrijk dat er gelachen wordt en dat er plezier gemaakt wordt. Het is fijn dat de sfeer binnen het team goed is", vertelt Spitse, die zelf ook wel eens aan het zingen is. "Als het Nederlandstalige muziek is, hoor je mij wel eens zingen", zegt ze lachend.

De grote vraag is waar dit sprookje van het Nederlandse vrouwenvoetbal eindigt. Donderdag is in Enschede de halve finale tegen Engeland. Als ze winnen, is zondag de finale tegen Oostenrijk of Denemarken. Deze wedstrijden worden ook gespeeld in de Grolsch Veste in Enschede. Geurts: "We gaan het zien. Het eindigt sowieso in Enschede en hopelijk pas zondag!"