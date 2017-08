Carel van Leeuwen gaat per kano naar zijn werk

Op een dag zeven uren kanovaren om naar en van het werk te komen. Jij moet er misschien niet aan denken, maar Carel van Leeuwen draait er zijn hand niet voor om. Hij is dol op zijn kano en wil nu bij wijze van experiment per kano naar zijn werk varen. Hij werkt in Franeker, Heerenveen, Drachten en Leeuwarden. Carel heeft een tentje mee en hij is vele uren onderweg.

Met de kano naar je werk. Hoe kom je erop?

Ik was altijd al een beetje kanogek. Ik dacht, waarom integreer ik dat niet in mijn dagelijks leven? Ik moet toch naar mijn werk. Waarom doe ik dat niet op een manier die voor mij het leukste is, namelijk per kano.

Gisteren was de eerste keer. Hoe is het bevallen?

Nou, het was best zwaar. 's Ochtends ben ik in Easterwierrum begonnen en toen ben ik naar Franeker gevaren. Dat is wel drie uren varen. Toen ben ik lekker aan het werk geweest, en aan het einde van de middag ben ik naar het Snitser Mar (Snekermeer) gevaren. In totaal heb ik zeven uren gevaren.

Heb je plezier gehad?

Ja, het was prachtig. Het is afzien, maar dat kan dus heel leuk zijn. In de sportschool noemen ze dat een 'work-out'. Ik noem het gewoon 'naar mijn werk gaan'..

Wat voor werk doe je eigenlijk dat zoiets mogelijk is?

Ik werk bij de GGZ als muziektherapeut. Heel leuk werk, maar je wordt er lichamelijk niet echt moe van. Ik werk op vier verschillende locaties: Franeker,. Sneek, Drachten en Leeuwrden. En dat doe ik nu allemaal per kano.

Kan dat wel, met afspraken en dergelijke zaken?

Ja, dat kan. Ik heb zelfs achterop de kano een opklapbare autoped. Dat is mijn vouwfiets voor op de kano.

Je kunt toch niet bij iedereen tot aan de voordeur kanoën?

Soms wel, soms niet. Dat leer je in te schatten..Ik moet donderdag bij de Blokhuispoort in Leeuwarden zijn. Daar loopt het water wel tot aan de voordeur. Vroeger kwamen de mensen daar ook per boot en nu komen ze er per kano.

Slaap je ook bij de kano?

Ja. een kano is groot. Op het water is gewicht geen probleem, dus je kunt veel spullen meenemen, zoals een tentje en een slaapzak. Ik heb mijn hele huis in de kano bij mei.

Blijft het bij een week of gaat het de hele vakantie door?

Toevallig deze vakantie niet, maar tijdens andere vakanties heb ik wel eens de hele vakantie gevaren. Op het water ben je altijd op de mooiste plekken en het is lekker laagdrempelig. Ik hoop dat mensen het gaan oppakken, zoals hardlopen.