Omrop TIP: volg de 164ste PC bij Omrop Fryslân

Het is de vijfde woensdag na 30 juni en dat betekent dat heel Fryslân weer naar de PC in Franeker gaat. Net als ieder jaar doet Omrop Fryslân op radio, televisie en online wereldwijd verslag van het kaatsen op het Sternse Slotland.

Om 8.00 uur 's ochtends beginnen wij met de PC-toespraak live op televisie. Wanneer om 9.30 de strijd losbarst kun je op de radio luisteren naar het verslag van Geert van Tuinen en Hijlko Broersma. Ook is de PC al vanaf 9.30 op televisie te volgen met het commentaar van de radioverslaggevers erbij.

's Middags vanaf 15.00 sluit verslaggever Roelof de Vries aan op televisie, zodat iedereen thuis ook kan meekijken naar de kaatsklapper van het jaar. Na de ontknoping is er 's avonds vanaf 19.20 een compilatie met hoogtepunten van de PC te zien. Uiteraard is dat alles ook te volgen via omropfryslan.nl en de Omrop-app. Verder vind je er ook een liveblog, de standen en de uitslagen.

Kijk voor meer informatie over de PC bij Omrop Fryslân op omropfryslan.nl/keatsen.