Toch paardenrennen in Keale Dunen

Er rennen eind oktober toch honderden paarden over de Keale Dunen bij Appelscha. Staatsbosbeheer had de komende editie van de zogenaamde Autumn Desert Trail eigenlijk al afgezegd. Ze kunnen de organisatie van het evenement niet voor elkaar krijgen.

Maar ze komen nu teurg op het besluit want Hippisch Drenthe heeft aangeboden om een groot gedeelte van de organisatie over te nemen. De paarden zorgen ervoor dat het zand opstuift. Daardoor groeit het gebied niet dicht. Het evenement is op 28 en 29 oktober.