Schippersportret: Willem Zwaga

Over drie dagen begint het SKS skûtsjesilen. Dit jaar zitten er vier nieuwe schippers in de competitie. In de aanloop naar de eerste zeilwedstrijd op 5 augustus bij Grou, leggen wij de vier nieuwe skûtsjeschippers een paar vragen voor. Vandaag Willem Uzn. Zwaga.

Zijn vader werd twee keer kampioen met het skûtsje waar Willem nu aan het helmhout staat en ook zijn opa en overgrootvader werden eerder kampioen in de SKS. Zelf zeilt hij al sinds zijn elfde als bemanningslid in de SKS en de laatste vijf jaren was hij ook schipper op zijn eigen skûtsje in de IFKS. Wij leggen hem vijf vragen voor.

Dit jaar is jouw eerste jaar als schipper, maar wat maakt jou een goede schipper?

''Dat weet ik nog niet, ik zal eerst moeten zeilen. Nee, ik ben iemand die weet wat hij wil en dat breng ik duidelijk over naar het team. Iemand met het mes in de bek, noemen zij dat ook wel haha.''

Wat is jouw verwachting van dit jaar en op welke plaats eindigen jullie?

''Dat is moeilijk, iedereen zit er goed bij op dit moment. Ik hoop dat wij bij de eerste zeven eindigen maar verwacht dat wij bij de eerste negen eindigen. Je moet jezelf altijd een beetje teleurstellen toch, ik heb liever dat het meevalt dan dat het tegenvalt.''

Wat was jouw eerste taak op het skûtsje?

''Ik was elf toen ik bij mijn vader op het schip begon. Mijn eerste taak was in de roef.''

Hoe maak je van de bemanning een team?

''Gezelligheid is bij ons een van de belangrijkste zaken. Wij hebben een groot volgschip en hebben het er altijd erg gezellig met elkaar. Een goede sfeer en een goed team zorgt dan voor resultaat.

Vul aan: wanneer wij kampioen worden dan...

''Dan hebben wij een feestje! Dit jaar kampioen worden lukt niet maar ik hoop wel dat het ooit gebeurt!''

