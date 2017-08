Hardzeildag en skûtsjesilen: PM-kanaal afgesloten

Het PM-kanaal op de Snitser Mar is komende week woensdagmiddag volledig afgesloten voor de scheepvaart. Op die dag is Hardzeildag en heeft de SKS zijn skûtsjesylwedstrijd bij Terherne. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat beide evenementen op dezelfde dag vallen.

Yn de 82e Snitswike wurde yn njoggen dagen tiid 300.000 besikers ferwachte. It evenemint sprekt in hieltyd breder publyk oan. Dêrom wol de gemeente Súdwest-Fryslân de oerlest safolle mooglik beheine.

Bij een evenement met zoveel bezoekers wordt rekening gehouden met calamiteiten en terrorisme. Bezoekers merken dat vooral door de grote exitborden op verschillende plekken in de stad.