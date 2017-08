Prorail benadert boeren bij spoor vanwege loslopende dieren

Loslopende dieren bij het spoor verstoren het treinverkeer in Nederland nog te vaak, zegt ProRail. Volgens de organisatie gaat het in Fryslân vooral om koeien die door een kapot hek of een gedempte sloot lopen, en om honden die worden uitgelaten langs het spoor.

In 2016 noteerde ProRail landelijk 144 storingen door vee bij het spoor. Daardoor reden 360 treinen met vertraging of ze reden helemaal niet.

Om dat aantal te verminderen neemt ProRail maatregelen. Zo willen ze actiever zijn in het opsporen en aanspreken van boeren die hun hekken langs het spoor niet op orde hebben.