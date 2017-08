Geen hoger beroep brand De Kelders

Het openbaar ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak over de brand op De Kelders in Leeuwarden. Bij de brand, in oktober 2013, kwam een 24-jarige student om het leven.

Afgelopen week sprak de rechtbank eigenaar Feddema vrij van dood door schuld. Er was drie maanden voorwaardelijke celstraf tegen hem geëst. Het gebouw voldeed volgens de rechtbank niet aan de brandveiligheidseisen, maar dat feit was niet voldoende om dood door schuld op te leggen. Ook is er geen wettelijke keuringsplicht of keurmerk voor gebouwen, en dus was het de eigenaar niet duidelijk dat het gebouw niet op orde zou zijn. Om die redenen komt er geen hoger beroep in de zaak. De nabestaanden van de omgekomen student zijn op de hoogte gesteld van dit besluit.