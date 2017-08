De politie in Heerenveen waarschuwt voor dreigbrieven die op adressen aan Munt en Jutte verspreid zijn. In de brieven wordt om geld gevraagd. Wanneer mensen niet betalen, zullen er valse beschuldigingen over hen verspreid worden, zo staat in de brief.

De politie geeft het advies om niet op de brief in te gaan. De ontvangers moeten contact opnemen met de politie. Getuigen worden gevraagd zich te melden.