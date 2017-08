Bezwaar van Noardburgumer tegen bouw nieuwe woning

Een bewoner van het Tsjerkepaed in Noardburgum is tegen de bouw van een nieuwe woning recht tegenover zijn huis. De man is naar de Raad van State gestapt. Die heeft het bezwaar dinsdag behandeld.

Volgens de bezwaarmaker raakt hij door de nieuwbouw zijn uitzicht over het land tegenover hem kwijt. Hij wil daarom dat het bestemmingsplan geschorst wordt. De gemeente Tytsjerksteradiel was eerst tegen het nieuwbouwplan, maar de raad was later, na een paar aanpassingen van het plan, toch voor. De eigenaren van het perceel willen zo snel mogelijk beginnen met de bouw, maar moeten een paar weken wachten op de uitspraak van de Raad van State.