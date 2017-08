Reddingsmaatschappij KNRM op Ameland heeft ruim 1.000 euro gekregen van verzekeraar Univé. Het geld is op verschillende manieren bij elkaar gebracht. Zo stelden de medewerkers van de verzekeraar doelstellingen op en werd bij het behalen daarvan geld uitbetaald aan de KNRM. Het geld is aangeboden aan burgemeester Albert de Hoop van Ameland, die voorzitter is van de KNRM op Ameland.