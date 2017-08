Drachtster zou moeten worden behandeld voor brandstichting

Een man van 33 uit Drachten moet verplicht behandeld worden vanwege brandstichting. Dat wil het Openbaar Ministerie. Het IM vindt bewezen dat de man afgelopen jaar juni brand gesticht heeft in een portiek van een flat aan de Warande in Drachten.

Bij de zitting ontkende de man de brandstichting, bij de verhoren zou hij wel toegegeven hebben. In de flat van de man werd allerlei waar gevonden waarmee brand kan worden gemaakt.

Het Openbaar Ministerie wil dat de man een jaar lang in een instelling wordt behandeld en daarna nog thuis. Ook zou hij drie jaar geen alcohol mogen drinken en veroordeeld moeten worden tot een aantal dagen cel. Op 15 augustus wordt bekend of de rechtbank mee gaat in de eis van het ministerie.