Twee topparturen ontbreken zondag op kaatspartij Witmarsum

Op de kaatslijst van de hoofdklasse vrije formatiepartij zondag in Witmarsum, ontbreken de parturen van Enno Kingma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar en van Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra. Beide parturen hebben zich niet opgegeven. Die opgave had er maandagavond voor zeven uur moeten zijn. Bauke Triemstra en Hans Wassenaar verklaren beide dat zij vergeten zijn zich op te geven.

Beide hebben nog geprobeerd op de lijst te komen, maar KNKB directeur Geert Faber houdt zich aan de regels: te laat is te laat. Voor de vrije formatiepartij in Witmarsum hebben zich uiteindelijk maar negen parturen opgegeven. Dat is een behoorlijke devaluatie van een klassieker in kaatsland, de Haye Rijpma partij.