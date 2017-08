Elske DeWall niet met het Metropole Orkest

Zangeres Elske DeWall is er niet in geslaagd om via publieksstemmen een opname te winnen met het Metropole Orkest. Ze is op de zesde plaats geëindigd. Het Metropole Orkest had een wedstrijd uitgeschreven waarbij iedereen op een artiest kon stemmen. De winnaar mag een nummer met het beroemde orkest opnemen. Op veel plaatsen in de provincie is hiervoor ook reclame gemaakt met grote borden. Dinsdagmiddag om 12 uur is de stembus gesloten.

De Nederlandse band Epica is de winnaar geworden. In totaal zijn ruim 650 artiesten voorgedragen en is er meer dan 67.000 keer gestemd. Ook andere Friese artiesten zoals Scrum, Hessel en Tess en Danny Panadero deden mee. Zij eindigden niet in de top 10.