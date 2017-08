Drukte in groeiende studentencampus Leeuwarden

In de studentencampus in Leeuwarden komt waarschijnlijk nog een vierde studentenflat voor 300 studenten. Studentenhuisvester Student Stay denkt dat er nog genoeg groei zit in de Friese hoofdstad. De architect van Student Stay is al in overleg met de gemeente over de nieuw te bouwen flat. Daar is plaats voor in een bestemmingsplan. De nieuwe flat zou tussen zwembad De Blauwe Golf en de Leeuwarder scholengemeenschap moeten komen, in het verlengde van de drie flats die er al staan.

Die derde flat wordt over veertien dagen opgeleverd. Daarom wordt er op dit moment heel hard gewerkt om 104 studentenkamers op tijd af te krijgen voor het nieuwe collegejaar.

In de drie flats komen 300 buitenlandse studenten te wonen. Zij mogen er maximaal een jaar wonen. Bouwvakkers en schilders zijn druk met de afwerking van het gebouw en tegelijk zijn er ook vakantiewerkers bezig om de meubels in elkaar te zetten, want de flats worden gemeubileerd verhuurd.