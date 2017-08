Fries televisieprogramma mogelijk in Tsjechië te zien

In Tsjechië is vraag naar de programma's van Omrop Fryslân die meegedaan hebben aan de Prix CIRCOM 2017. CIRCOM is een samenwerkingsverband van regionale, door de overheid gefinancieerde, omroepen. De Prix CIRCOM is een prijs die de regionale omroepen stimuleert om creatief te zijn. Er deden verschillende Omrop-programma's mee aan de Prix CIRCOM zoals: It Swarte Goud, Kening Hert en Harry Hazze en Mohamed yn Fryslân. Kening Hert en Harry Hazze won toen in de categorie entertainment.

Er is in Tsjechië vooral interesse voor het programma 'Mohamed yn Fryslân', dat gaat over Mohamed, een Syrische vluchteling die een nieuw leven opbouwt in Nederland. Volgens de jury van CIRCOM is het een krachtig verhaal, vooral over hoever hij gelopen heeft met zijn familie. Het programma zou gebruikt worden voor Kanaal 2 in Tsjechië en er komt Tsjechische 'voice over' bij.