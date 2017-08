Topschilderijen in november te zien in Fries Museum

Het Fries Museum in Leeuwarden krijgt later dit jaar tien topschilderijen op bezoek. Het gaat om werken van onder andere Rembrandt, Appel, Monet en Picasso. De schilderijen zijn de afgelopen jaren aangekocht met steun van de BankGiro Loterij. Ze maken een tour langs zes musea in Nederland, waarvan het Fries Museum er een is. De schilderijen zijn er drie weken te zien, te beginnen op 4 november.