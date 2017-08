Schippersportret: Sytze Brouwer

Over vier dagen begint het SKS skûtsjesilen. Dit jaar zitten er vier nieuwe schippers in de competitie. In de aanloop naar de eerste wedstrijd op 5 augustus bij Grou, leggen wij de vier nieuwe skûtsjeschippers een paar vragen voor. Als eerste Sytze Brouwer.

Na oom Tjitte Sietesz Brouwer en vader Pieter Brouwer is het nu aan Sytze Brouwer om als schipper te starten in de SKS. Dat doet hij op de Gerben van Manen uit Heerenveen. Sytze is jong maar heeft genoeg ervaring. Van 1997 tot 2008 was hij bemanningslid op het skûtsje van Earnewâld en vanaf 2009 bij Heerenveen. Ook was hij schipper in de IFKS. Klaar voor het grote werk dus. Donderdag is Sytze met de hele familie te gast in het Skûtsjekafee. Wij leggen hem vijf vragen voor.

Dit jaar is jouw eerste jaar als schipper, maar wat maakt jou een goede schipper?

''Ik ben heel rustig, ik kijk goed vooruit en geef de jongens aan boord veel vertrouwen. Verder moet het natuurlijk nog blijken, het is mijn eerste jaar nog maar.''

Wat is jouw verwachting van dit jaar en op welke plaats eindigen jullie?

''Ik verwacht een heel spannend kampioenschap, iedereen is goed op dit moment. Ik vind het lastig om onszelf te positioneren in het klassement. Wij hebben de laatste jaren niet in de top 10 gezeild, dus ik wil in ieder geval in de top 9 eindigen. Maar ach, het liefste nog wat beter dan dat.''

Wat was jouw eerste taak op het skûtsje?

''Mijn eerste taak op het skûtsje was ranjajongen en ik mocht in de roef zitten.''

Hoe maak je van de bemanning een team?

''Dat is heel interessant. Ik begin natuurlijk als nieuwe schipper eigenlijk opnieuw en mag zodoende ook mijn eigen bemanning samenstellen. Ik heb een bepaald idee wie waar het beste functioneert en van daaruit kun je ze ook het vertrouwen geven, door ze zelf te laten ontdekken wat zij doen en wanneer. Zo zien alle bemanningsleden van andere bemanningsleden dat ze groeien in hun rol. Voor mij werkt dat perfect. De jongens worden steeds enthousiaster en dat versterkt de teamgeest na alle trainingen weer.''

Vul aan: wanneer wij kampioen worden dan...

''Dan is Heerenveen te klein en zijn wij heel blij!''

