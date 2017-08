Golven stromen in 3D Amelander Clemenskerk binnen

De Sint Clemenskerk op Ameland heeft sinds maandag een driedimensionale triomfboog. Kunstschilders Randolph Algera en Gabriëlle Westra van Art-Decor uit Heerenveen zijn eerst wekenlang bezig geweest met het beschilderen van de doeken aan de wal. Maandag brachten ze de opgerolde doeken naar het eiland om ze in de kerk op te hangen. ''Dat is natuurlijk een spannend moment of alles past zoals wij het van te voren hadden uitgedacht."

Brand

De Sint Clemenskerk brandde in februari 2013 bijna helemaal af. Vrij spoedig werd de wederopbouw in gang gezet. De laatste anderhalf jaar is er vooral gewerkt aan het interieur van de kerk. Algera heeft het totaalconcept om het thema eb en vloed bedacht. Het thema van de triomfboog is er een goed voorbeeld van. "Op de linkerkant van de triomfboog zie je Jezus die zijn hand uitreikt aan Petrus en andere discipelen. Ze verkeren in een heftige storm en moeten vertrouwen hebben en geloven dat het goed komt." Op de rechterkant van de triomfboog is ook een tafereel op het water te zien. "Daar zie je vissers die de wonderbaarlijke visvangst doen. Hun vissersbootje helt bijna over door het gewicht van de vissen."

Golven stromen de kerk binnen

Mensen die naar het tafereel kijken voelen de golven op zich af komen. "Dat is ook de bedoeling en eigenlijk ook wel uniek als je naar kerkkunst kijkt", legt Algera uit. "De golven moeten als het ware de kerk bijna instromen. Het moet heel dicht bij de kijker komen." Op de triomfboog zijn de discipelen afgebeeld zonder baard. Het zouden zomaar mannen van deze tijd kunnen zijn. "We hebben bewust de lange baarden weggelaten, we willen juist een verhaal van deze tijd vertellen."

De kerk is al sinds december vorig jaar weer in gebruik. "Al die tijd hebben de parochianen tegen een lege gele muur aangekeken. Nu brengen wij opeens heel veel kleur aan. Ik ben benieuwd wat de kerkgangers en andere eilanders ervan vinden", zegt Algera.