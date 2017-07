Meer watersporters in haven Prinsentuin Leeuwarden

In de binnenhaven in de Prinsentuin in Leeuwarden is het deze zomer drukker dan de afgelopen jaren. Dat komt onder andere door het regenachtige weer van de afgelopen weken. Maar dat is niet het enige. De Prinsentuinhaven heeft een goede reputatie. Sommige watersporters noemen hem zelfs 'de mooiste binnenhaven van Nederland'. Deze toeristen komen elk jaar terug. De Prinsentuinhaven trekt ook aardig wat buitenlanders, vooral Duitsers. Scandinaviërs en mensen uit andere landen komen er ook.

In de Prinsentuinhaven zijn tot nu toe al ongeveer achthonderd tot negenhonderd boten meer afgemeerd dan vorig jaar in dezelfde periode, zegt havenmeester Dolf Velde.

De bezetting wisselt tussen gemiddeld 180 tot 190 boten. Die kunnen er altijd wel een plekje vinden. Als het erg druk is, met name in weekeinden, moeten de schepen vaak langszij liggen. Velde is in deze periode weinig op kantoor te vinden. Hij gaat op zijn groene dienstfiets langs alle ligplaatsen om met de gasten te een praatje aan te knopen en om hun informatiepakketjes over Leeuwarden te overhandigen.

Het liggeld in Leeuwarden bedraagt 1,16 euro per meter per nacht. Dat kan worden voldaan bij een speciale betaalautomaat. Voor de gasten die hun boot aan overkant van de Prinsentuin - aan de Noordersingel - hebben afgemeerd, vaart er een pontje naar de Prinsentuin. Ze hoeven dan minder ver te lopen naar het toiletgebouw en de binnenstad.