NWVA waarschuwt voor besmette eieren: meteen wegdoen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor besmette eieren die consumenten niet moeten eten. Het gaat om eieren waar de code X-NL-40155XX op staat. Ze zijn besmet met de giftige stof Fipronil, een insecticide dat wordt gebruikt tegen luizen, vlooien en teken. Bij dertig bedrijven zijn besmette eieren gevonden. Op de eieren van het bedrijf met de genoemde code is het Fipronilgehalte zo hoog dat er acuut gevaar is voor de volksgezondheid. Consumenten kunnen de eieren het beste meteen weggooien.

De NVWA waarschuwt verder om ook geen eieren te eten waarop de codes X-NL-43113XX, X-NL-43326XX, X-NL-43835XX, X-NL-42766XX, X-NL-42071XX, X-NL-43514XX, X-NL-41679XX, X-NL-43879XX, X-NL-43640XX, X-NL-42659XX staan. Het Fipronilgehalte daarvan is hoger dan toegestaan voor kinderen bij langdurig gebruik.

De NVWA ontdekte vorige week dat een luizenbestrijder bij een groot aantal bedrijven Fipronil had gebruikt. Het middel is niet toegestaan in pluimveehouderijen. De keuringsdienst heeft inmiddels 180 kippenbedrijven die eieren leveren, stilgelegd. Al die bedrijven moeten hun eieren zelf terugroepen.