Meer dan tweehonderd mensen gaan de komende dagen het strand schoonmaken. Het is de bedoeling dat de gehele Noordzeekust van rommel wordt ontdaan, van Schiermonnikoog tot Cadzand. De schoonmakers werken in etappes. Vrijwilligers kunnen zich inschrijven voor één etappe. Maar ze kunnen ook meerdere dagen meedoen. De landelijke strandschoonmaakactie begint in Schiermonnikoog.