Geen confrontatie favorieten in eerste ronde 164e PC

De loting voor de 164ste PC in de Korenbeurs van Franeker heeft maandag geen confrontatie tussen de grootste favorieten opgeleverd. Wel heeft het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra, dat als grootste favoriet wordt gezien, op papier een tegenstander geloot waarmee ze het mogelijk moeilijk gaan krijgen. Zij moeten het in de eerste ronde opnemen tegen het sterke partuur Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma en Erwin Zijlstra. Over deze partij ligt een schaduw. Het is nog onzeker of Bruinsma vanwege familieomstandigheden in actie kan komen. Hij wordt mogelijk vervangen door Jouke Bosje.

De winnaars van vorig jaar, Hans Wassenaar en Renze Pieter Hiemstra, nemen het met hun nieuwe teamgenoot Enno Kingma in de eerste ronde op tegen het partuur Hendrik Tolsma, Allard Hoekstra, en Sjoerd de Jong. Fryslâns belangrijkste kaatswedstijd, de PC, is aanstaande woensdag, zoals altijd in Franeker. Omrop Fryslân besteedt de hele dag uitvoerig aandacht aan de PC, zowel op radio als op televisie.

De volledige loting

1. Bauke Triemstra 2. Elgar Boersma

Alle Jan Anema Bauke Dijkstra

Hendrik Kootstra Willem Heeringa

3. Johan Diertens 4. Durk Ennema

Hyltje Bosma Pieter van de Schoot

Steven de Bruin Laas Pieter van Straten

5. Hendrik Tolsma 6. Enno Kingma

Allard Hoekstra Renze Pieter Hiemstra

Sjoerd de Jong Hans Wassenaar

7. Pieter van Zuiden 8. Johannes van der Veen

Kees van der Schoot Hendrik Jan van der Velde

Evert Pieter Tolsma Thoman van Zuiden

9. Gert-Anne van der Bos 10. Menno van Zwieten

Taeke Triemstra Hylke Bruinsma

Tjisse Steenstra Erwin Zijlstra

11. Marten Bergsma 12. Arnold Zijlstra

Dylan Drent Pieter Jan Plat

Patrick Scheepstra Haye Jan Nicolay

13. Jelte -Pieter Dijkstra 14. Jelle Attema

Pier Piersma Jacob Klaas Haitsma

Jan Schurer Hillebrand Visser

15. Auke Boomsma 16. Wierd Baarda

Jelle Jaap Stiemsma Marco de Groot

Sip Jaap Bos Douwe Anema