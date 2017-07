Jörg Poock uit Duitsland heeft voor de zesde keer de Amelander Vuurtoren Run gewonnen. Poock had 51,16 seconden nodig om bovenin de toren te komen. Daarmee verbeterde hij niet het record van 49,18 seconden. Dat staat sinds 2013 op naam van de Leeuwarder Klaas Modderman. Die deed dit jaar ook mee, maar slaagde er niet in om verder te komen dan een derde prijs, omdat hij niet speciaal voor deze run getraind had.

Bij de vrouwen ging de prijs naar Feline Schepers en bij de jeugd naar Mats Brokke.