Gouden Franse munten gevonden bij opgravingen Hemelum

Bij archeologische opgravingen vlak buiten Hemelum zijn twee gouden Franse munten gevonden. Het gaat om de zogenoemde Ecu, ofwel schild, die in de veertiende eeuw in de tijd van Filips VI werden gebruikt.

Grote historische waarde

De vondst wordt gezien als een topstuk, al is de financiële waarde hooguit een paar duizend euro per stuk. Volgens gemeentelijke archeoloog Yvonne Boonstra is het historisch gezien wel van grote waarde: ''In die tijd had niet iedereen gouden munten bij zich. Het klooster stelde dus wel wat voor en er werden belangrijke zaken gedaan.''

Aardewerk

Naast de gouden munten werd ook Duits aardewerk, klein gebruikers-aardewerk, een kogelpot en een stuk van een sarcofaag aangetroffen.

Geraamte van paard

De gemeente Súdwest-Fryslân wil met de waar die is gevonden in de regio het verhaal van het Nicolaasklooster vertellen. De vondst van een mysterieus geraamte van het paard zal daar waarschijnlijk een rol in spelen als het paard van Sint Nicolaas. De opgravingen bij Hemelum zijn gedaan vanwege de aanleg van de rondweg om het dorp.