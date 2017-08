Friese festivals in augustus: waar moet je heen?

Zomer in Fryslân! De PC, de Sneekweek, de Freule... wij kennen ze allemaal wel, maar wat nu wanneer je niets met al die zomersporten hebt, is er dan nog wel een leuke en spannende zomer in Fryslân mogelijk? Geen nood, want onze provincie heeft komend augustus een grote verscheidenheid aan allerlei festivals. En daar zitten vast wel wat evenementen voor jou bij. Wij hebben voor jou een handige gids gemaakt, zodat je in een keer kunt zien waar je heen moet deze zomer.

VEENHOOP FESTIVAL

4 t/m 7 augustus

De Veenhoop

Kosten: vanaf € 5,-

http://www.veenhoopfestival.frl

Mensen die De Hûnekop, De Doelleazen en Vangrail in hun playlist hebben staan kunnen naar het Veenhoop Festival! Vier dagen lang kun je genieten van de bêste rockmuziek uit Fryslân. Maar ook trash metal uit Amerika, want de organisatie boekte Megadeth als hoofdact op zaterdagavond. En natuurlijk mogen De Suskes, Jack Bottleneck en Jannes niet ontbreken. Met andere woorden: muziek voor alle smaken!

INTO THE GRAVE

11 t/m 12 augustus

Leeuwarden(Oldehoofsterkerkhof)

Kosten: vanaf € 37,50,-

http://intothegrave.nl

Ben je net als Willem Wâldpyk een echte metalfan? Dan mag je Into the Graven niet missen. De ruigste metalbands komen ook dit jaar weer naar Leeuwarden. Heb je te veel bier op? Dan kun je er ook overnachten, want er is weer een camping voor de echte metalhead die niet vies is van een feestje.

PSY-FI

16 t/m 20 augustus

Leeuwarden (Groene Ster)

Kosten: vanaf € 80,-

http://www.psy-fi.nl

Voor de mensen die in hogere sferen willen komen: het Psy-Fi festival. Het decor van Welcome to the Village is opgeruimd om plaats te maken voor dit psychedelische feest. Er is muziek als Balkan beats, reggae en psychedelische techno, maar je kunt ook workshops volgen over yoga, het vrijmaken van de ziel en astrologie.

GLEMMER BEACH

31 aug. t/m 2 septimber

Lemmer

Kosten: vanaf € 40,-

http://www.glemmerbeach.nl

Ben je een echte badgast? Dan kun je Glemmer Beach niet missen! Drie dagen lekker met de tenen in het zand, terwijl je kunt luisteren naar artiesen als Golden Earring, Anouk en Guus Meeuwis. Met deze brede line-up is er voor alle soorten badgasten wel iets leuks.

INTO THE GREAT WIDE OPEN

31 augustus t/m 3 september

Vlieland

Kosten: vanaf € 20,-

http://www.intothegreatwideopen.nl

Zee en muziek worden gecombineerd op Vlieland op Into The Great Wide Open. Met de zee op de achtergrond en alternatieve popmuziek is het genieten geblazen. Naast muziek is er ook nog kunst te bekijken en ook kun je op pad door de mooie natuur. De kaartjes voor volwassenen zijn al lange tijd uitverkocht. Als je er nog heel graag naartoe wilt, kijk dan op Ticketswap of Marktplaats. Voor 4- t/m 17-jarigen zijn nog een paar tickets.