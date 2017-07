Stem Elske naar het Metropole Orkest

Voor veel artiesten is een nummer opnemen met het Metropole Orkest een droom. Zangeres Elske deWall wil dat ook heel graag. Daarom doet ze mee aan een wedstrijd waarbij ze door publieksstemmen een optreden kan winnen. Elske staat nu op plaats 11. Dat is ook wel plaats 8 geweest. Maar ze wil hoger op de lijst komen. Stemmen kan tot dinsdag 12 uur op de website www.mo.nl/met.

''Ik heb afgelopen week mijn Facebookvrienden opgeroepen om te stemmen, zegt Elske. En dat hebben ze ook gedaan, want ik stond op nummer 29 en sta nu op nummer 8. Ik denk dat andere artiesten hun achterban ook hebben opgeroepen om te stemmen.'' En nu staat Elske weer lager op de lijst.

Meer e-mail-adressen? Vaker stemmen.

Er mag per e-mail-adres gestemd worden, dat wanneer mensen meer mailadressen hebben, kunnen ze vaker stemmen. Er komt dan wel een berichtje terug met het verzoek de stem te bevestigen. ''Dat is nog wel even een extra handeling, maar het moet wel'', zegt Elske.

Warm deken

''Ik heb twee keer met het Metropole Orkest gespeeld. Een keer op North Sea Jazz met Jonathan Jeremiah en een keer op een Rolling Stones-tribute. Wanneer je soundcheckt, ervaar je hoe goed een orkest is. Ik heb later de opnames teruggehoord en het is gewoon een wereldorkest. Zij hebben echt met wereldsterren gespeeld. Het voelt als een warm deken om je heen.''

''Ik vind alle nummers goed''

''Welk nummer ik het liefste wil opnemen? Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Ik heb niet een nummer dat ik heel graag wil zingen. Iets van Whitney Houston of een eigen nummer zou ook een hele eer zijn. Maar het zal wel in overleg gaan welk nummer het wordt, wanneer je wordt uitgekozen. Ik vind eigenlijk alles goed.'', zegt Elske lachend.

Oproep en dikke kus

Er is nog wel tijd om Elske hoger op de lijst te krijgen, alsof het minder is dan 24 uren. ''Lieve Friezen'', zo begint Elske haar oproep. ''Als jullie het leuk vinden dat ik met het Metropole Orkest een nummer opneem, dan vraag ik jullie om nog een keer op mij te stemmen. Alvast bedankt en een dikke kus.''

In de lijst staan nog meer Friese artiesten. Scrum, Hessel en Tess, Danny Panadero en Soli Brass Band uit Leeuwarden doen ook mee.