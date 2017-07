De Drachtster vliegervereniging Wynpûst houdt op te bestaan. En dat terwijl ze kortgeleden nog een feestje hadden rondom het 25-jarige bestaan. De club heeft nog meer dan honderd leden, ook buiten Drachten. Zij vlogen met zelfgemaakte vliegers en laten hun creaties overal zien. Maar de jongeren laten het wat afweten, waardoor de Wynpûst vergrijst.

Volgens Henk Boelens van de vereniging weten jongeren nauwelijks wat een naaimachine is en komen zij nauwelijks nog buiten. De tablet, de laptop en mogelijk ook nog de drone winnen het van het vliegeren. Een andere oorzaak is dat er nog maar een relatief kleine harde kern van leden actief is binnen de vereniging. Veel leden vliegeren nog wel, maar doen dat niet in verenigingsverband.

Een aantal mensen, waaronder Boelens zelf, gaat wel verder als Team Fryske Draeken.