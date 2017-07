Heerenveenspits Henk Veerman wil naar FC Utrecht

Henk Veerman wil naar FC Utrecht. De spits fan SC Heerenveen speelt nu vooral als invaller bij Heerenveen. Utrecht heeft volgens Veerman's zaakwaarnemer al een bod gedaan. Technisch directeur Gerry Hamstra van Heerenveen bevestigt dat, maar wil er verder niets over kwijt. Volgens Hamstra zijn Utrecht en Heerenveen niet in onderhandeling.

"Henk is een goede Eredivisiespits en er zijn wel meer clubs die interesse hebben in Henk." Utrecht heeft al een bod gedaan van 700.000 euro.

Veerman kwam in 2015 van FC Volendam naar Heerenveen. Hij speelde tot nu toe 47 wedstrijden en scoorde 11 keer, maar vooral als invaller. Reza Ghoochannejhad heeft een basisplaats en Veerman speelt vooral als invaller in de spits. Utrecht heeft vorig seizoen Sebastian Haller verkocht en de Deense spits Simon Makienok aangetrokken. Die is nu echter geblesseerd.