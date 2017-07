Kledingwinkel The Sting Leeuwarden korte tijd ontruimd

Kledingwinkel The Sting in Leeuwarden is aan het begin van maandagmiddag ontruimd vanwege een doorgebrand stopcontact. Er ontstond veel rook, waarna de klanten en de medewerkers het gebouw uit moesten. De brandweer rukte met groot materieel uit, maar hoefde niet te blussen. Wel heeft de brandweer gecontroleerd of de situatie veilig was. Daarvoor is een stuk van de muur verwijderd. De winkel is daarna geventileerd.