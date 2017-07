Bouwgroep Dijkstra Draisma zet in op aardwarmte

Bouwgroep Dijkstra Draisma zal binnenkort een vergunning aanvragen om in de bodem bij Sneek naar aardwarmte te zoeken. Met die aardwarmte kan een deel van de bedrijven en instellingen zoals het Antonius ziekenhuis in de stad duurzaam worden verwarmd. Als alles goed gaat, kan de aardwarmtecentrale binnen drie jaar draaien.

Bodemverzakking of aardbevingen zoals bij het winnen van gas het geval is, is bij het winnen van aardwarmte niet aan de orde, zegt Jan Haaksma van de bouwgroep. Volgens hem word er alleen warm water opgepompt, dat daarna weer teruggepompt wordt. Er verandert dus niets aan de druk in de bodem.

Bouwgroep Dijkstra Draisma zet bij Sneek een warmtecentrale neer. Die zal eerst bedrijven en instellingen verwarmen. Mocht het aanslaan, dan komen daarna ook de huizen aan de beurt.