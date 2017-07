Staatsbosbeheer gaat weer strijd aan met watercrassula

Staatsbosbeheer op Terschelling zet alles op alles om van de watercrassula af te komen. In de strijd tegen deze waterplant wordt het gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen niet uitgesloten. De exotische waterplant was afgelopen jaar al aangetroffen in de duinvallei bij Midsland aan Zee. De aanpak om daar met zout water van de plant af te komen, is toen mislukt.

Het plantje, dat er uitziet als eendenkroos, breidt zich zeer snel uit en brengt zeldzame inheemse soorten in gevaar. Als het plantje niet aangepakt wordt en in sloten terecht komt, zou ook de landbouw er veel last van kunnen krijgen. Specialisten brengen nu in kaart hoe de waterplant het beste kan worden bestreden.