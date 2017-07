Schippersportret: Jaap Zwaga

Over vijf dagen begint het SKS skûtsjesilen. Dit jaar zitten er vier nieuwe schippers in de competitie. In de aanloop naar de eerste wedstrijd op 5 augustus bij Grou, leggen wij de skûtsjeschippers een paar vragen voor. Vandaag is het de beurt aan Jaap Zwaga.

Het is niet de eerste keer dat Jaap Zwaga aan het roer staat. In 2012 en 2013 was hij ook al schipper van het skûtsje van Langweer. Eerder was Zwaga bemanningslid op de skûtsjes van Leeuwarden, Huizum en Grou en natuurlijk Langweer. Maar het skûtsje van Langweer blijft altijd bijzonder voor Jaap Zwaga. Wij leggen hem vijf vragen voor.

Dit jaar is jouw eerste jaar weer als schipper, maar wat maakt jou een goede schipper?

''Ik ben natuurlijk al eerder schipper geweest maar dat is nu vier jaar geleden. Ik vind dat een schipper alle taken op het skûtsje zelf ook moet kunnen, anders kun je de bemanning ook niets leren. En dan weet je natuurlijk ook niet hoe je de mannen moet aansturen!''

Wat is jouw verwachting van dit jaar en op welke plaats eindigen jullie?

''Ik heb nu geen verwachtingen. De nieuwe zeilformule pakt niet zo goed uit voor ons schip gezien de voorgaande jaren. Wij moesten gewicht in het schip brengen en zeil inleveren. Maar wij gaan natuurlijk wel voor een zo hoog mogelijk resultaat!''

Wat was jouw eerste taak op het skûtsje?

''Als tienjarig jongetje mocht ik mee in de roef van het schip.''

Hoe maak je van de bemanning een team?

''Daar hoef ik niet zo veel aan te doen, dat gaat bij deze ploeg eigenlijk vanzelf.''

Vul aan: wanneer wij kampioen worden dan...

''Dan willen alle skûtsjes komend jaar ook meer dan 20 ton wegen, maar dan ben ik boven alles een heel gelukkig man!''

