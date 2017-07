N31 bij Wirdum tijdelijk dicht door dodelijk ongeluk

Op de Werpsterhoek bij Leeuwarden heeft maandagochtend een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Een auto raakte op de N31 bij Wirdum van het talud en kwam op het spoor terecht. De auto vloog daar in brand. De politie trof één persoon in de auto aan, die overleden was.

De N31 uit de richting van Harlingen is deels afgesloten; verkeer wordt omgeleid over de A7 en A32 en moet rekening houden met oponthoud tot ongeveer 10.00 uuur. Door het ongeluk rijden er geen treinen tussen Leeuwarden en Grou, maar dat wordt langzaamaan hervat. Reizigers worden in de tussentijd met bussen vervoerd.