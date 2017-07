In Buitenpost komt mogelijk een vestiging van zorgorganisatie Talant. Volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen onderzoekt de organisatie of er geïnvesteerd wordt in een locatie in Buitenpost.

Begin deze maand maakte Talant nog bekend dat de vestiging in Surhuisterveen voor wonen en dagbesteding op termijn zal verdwijnen. Door de verouderde huisvesting kan de organisatie niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen van de zorg.