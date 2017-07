SC Heerenveen speelt gelijk in oefenwedstrijd in Oostenrijk

Sportclub Heerenveen heeft zondagavond in Oostenrijk gelijkgespeeld in de oefenwedstrijd tegen de Turkse ploeg Trabzonspor. In Eggendorf bleef het na negentig minuten 0-0 tussen de twee ploegen. Heerenveen had wel enkele goede kansen, maar zowel Zeneli als Mihajlovic kregen de bal niet in het doel. Het was voor Heerenveen het zevende oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Opstelling SC Heerenveen: Hahn, Dumfries, Hoegh, Van Aken, Pierie, Schaars, Thorsby, Kobayashi, Zeneli, Reza, Ødegaard.