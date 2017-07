Takostu en Pasveerkorps wereldkampioenen bij WMC

Showband Takostu uit Stiens is zondag op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade wereldkampioen geworden op het onderdeel marsparade. De muzikanten kregen van de jury genoeg punten om de gouden medaille veilig te stellen. De complete top drie waren orkesten uit Fryslân. Tweede werd Drum en Showfanfare Advendo en derde het Pasveerkorps van Leeuwarden. Showband de Sternse Slotlanders behaalde een zevende plaats in het totaalklassement.

Ook het Pasveerkorps van Leeuwarden is wereldkampioen geworden, op het onderdeel show. Titelverdediger Advendo uit Sneek lukte het niet wereldkampioen te worden, zij moesten tevreden zijn met een zilveren medaille. Showband Takostu werd op dit onderdeel twaalfde, De Sternse Slotlanders eindigden uiteindelijk op de achttiende plaats.