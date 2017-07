Fries succes voor Kramer en Bokma bij NFM-fierljepwedstrijd

Fierljeppers Jaco de Groot en Wendy Helmes hebben zondagmiddag in It Heidenskip de NFM-wedstrijd gewonnen. Jaco de Groot pakte met 20.72 meter de titel in de topklasse bij de senioren. Bij de vrouwen was Wendy Helmes de beste. Zij sprong naar een afstand van 16.44 meter. De NFM-wedstrijd in It Heidenskip is in feite het open Nederlands kampioenschap fierljeppen.

Bij de mannen eindigden Hannes Scherjon (20.54) en Ysbrand Galama (20.47) op de tweede en derde plaats. In de categorie vrouwen gingen die titels naar Dimphie van Rooijen (15.78) en Akke Talsma (14.73) uit Kollum.

Jeugd

Bij de jongens sprong Reinier Overbeek een nieuw Nederlands record met 19.81 meter. Wietse Nauta (17.93) en Jarich Wijnstra (17.47) completeerden het podium. Freark Kramer uit It Heidenskip won bij de junioren met 17.77 meter. Tweede was Ricardo Faaij (17.62), gevolgd door Richard van Bemmel (17.57). Bij de meisjes was de titel voor Sigrid Bokma uit It Heidenskip met 14.31 meter. Op de tweede plaats eindigde Demi Groothedde (13.93). De derde prijs was voor Mare Dijkstra (13.24).