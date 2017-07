Jonge zeearend vliegt al goed door De Alde Feanen

De jonge zeearend die bij De Alde Feanen op een geheime locatie geboren is, kan al behoorlijk vliegen. Binnen nu en zo'n twee weken verlaat de vogel definitief het nest, zo is de verwachting. De zeearend is nu twaalf weken oud en heel goed op gewicht. Daar lijkt vooral het vrouwtje verantwoordelijk voor te zijn, want de vader is een jager van niets, zo laat Sip Veenstra van it Fryske Gea weten.

It Fryske Gea heeft de locatie geheim gehouden en blijft dat ook doen om te voorkomen dat de boel verstoord wordt. Daarvoor zijn hekken en camera's ingezet. Die hebben gewerkt. Zo zijn er mensen geweest die toch de hond wilden uitlaten. Zij zijn op de bon geslingerd.