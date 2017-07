Nyck de Vries rijdt alweer het podium op in Hongarije

Autocoureur Nyck de Vries (22) uit Sneek heeft opnieuw een podiumplek te pakken in een wedstrijd van de Formule 2 in Hongarije. Net als zaterdag werd De Vries zondag derde.

Even op de tweede plaats

Hij startte op de zesde plaats, maar hij was goed weg, en haalde meteen na de start twee anderen in. Even lag de Fries zelfs op de tweede plaats, maar in de een-na-laatste ronde kwam de Brit Oliver Rowland hem voorbij. Rowland werd tweede. Als eerste eindigde Nobuharu Matsushita uit Japan.

Wereldkampioenschap

Door de derde plaats staat De Vries nu achtste in de stand van het wereldkampioenschap. Eind augustus zijn de eerstvolgende races, op het Belgische circuit van Spa-Francorchamps.

Hoog niveau

De Vries rijdt al jarenlang op hoog niveau. In 2011 werd hij voor de derde keer op rij wereldkampioen karten, en in mei van dit jaar won hij de Formule 2-race in Monaco.