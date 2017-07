In jongen van 17 jaar oud uit de gemeente Dantumadiel is gewond geraakt bij een ongeluk in Damwâld. Op de Doniawei fietste hij zaterdagavond tegen een geparkeerde bestelbus aan.

Voorbijgangers zagen hem op de weg liggen en waarschuwden de hulpdiensten. De jongen is mei de ambulance naar het ziekenhuisgebracht. Hij had onder andere verwondingen aan zijn gezicht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.