Man ziet live hoe er bij hem thuis wordt ingebroken

De bewoner van een huis in Leeuwarden heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen die bij hem inbraken op heterdaad betrapt, terwijl hij niet eens thuis was.

Op zijn telefoon zag hij de inbrekers op beelden van een beveiligingscamera die hij thuis had opgehangen. De man belde meteen met 112. Toen de politie kwam, probeerden de beide inbrekers nog te vluchten, maar dat kon niet meer.

De mannen hadden een rugzak bij zich, met sieraden, een laptop, en inbrekersgereedschap. Dat alles is in beslag genomen. De politie heeft de inbrekers ingesloten. Het gaat om twee mannen uit Leeuwarden, van 32 en 33 jaar oud.