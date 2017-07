Meer dan 200 kilometer in een kano, dat is zwaar. Spannend zelfs, met de harde wind van dinsdag. Dat is wat de deelnemers zeiden na afloop van de kano-alfstedentocht.

De 120 kanovaarders zijn zaterdag teruggekomen in Leeuwarden. In zes dagen hebben ze de hele elfstedenroute afgelegd, zo'n 40 kilometer per dag. De tocht begint en eindigt in de Prinsentuiln in Leeuwarden, en wordt om de drie jaar gehouden.