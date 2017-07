Vervoersbedrijf Arriva zet woensdag extra bussen in voor de PC in Franeker. Het kaatsveld is via vier verschillende routes te bereiken met de bus. Kaarten kunnen vantevoren online besteld worden. Ze zijn ook bij de buschauffeur te koop.

De tarieven voor de pendelbussen liggen tussen de 5 en 9 euro. In de bussen geldt geen OV-kaart. Een kwartier na afloop van de finale van de PC begint de eerste pendelbus te rijden voor de terugrit.