Muziekkorps Jong Advendo is in de eerste divisie op het Wereld Muziek Concours (WMC) in het Limburgse Kerkrade wereldkampioen geworden. Zowel op het onderdeel marsparade als op het onderdeel show haalden de beloften van de muziekvereniging uit Sneek het hoogste aantal punten in hun divisie. Jong Advendo kwam zelf vorig weekend al in actie, maar hoorde zaterdag pas na de optredens van de concurrenten dat ze het kampioenschap hadden binnengehaald.

Het 'grote' Advendo komt zondag nog in actie.