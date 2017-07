Arends en Haase onderuit in halve finale ATP-toernooi Gstaad

Tennisser Sander Arends is niet verder gekomen dan de halve finale bij het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad. De Leeuwarder speelde voor het eerst met Robin Haase. In de halve finale verloren ze van de als vierde geplaatste Jonathan Eysseric en Franko Skugor met 6-3 en 6-4. Arends en Haase kregen geen enkel breakpoint en waren dan ook kansloos.

Haase had kort daarvoor ook al de halve finale gespeeld in het enkelspel. Die verloor hij na een lange driesetter van Hanfmann met 3-6, 7-6 en 7-6.

Vorig jaar haalde Arends ook al de halve finale in Gstaad. Dat was toen zijn beste prestatie ooit. Vorige week haalde hij in het Zweedse Bastad voor het eerst de finale van een ATP-toernooi. Arends is nu 139e op de wereldranking en zal nu weer wat plekken stijgen.