Cambuur verliest met 4-0 van AZ

Sportclub Cambuur heeft de oefenwedstrijd tegen AZ zaterdagavond verloren. AZ was met 4-0 te sterk voor de Leeuwarders op het AFAS trainingscomplex in Wijdewormer. Cambuur was lang niet opgewassen tegen het goed spelende AZ. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen kwam met name in de eerste helft amper aan aanvallen toe. De tweede helft speelde Cambuur wat compacter. Toen was er wat meer evenwicht in de wedstrijd, maar AZ bleef de baas op het veld.