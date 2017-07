In Uitwellingerga is zaterdagmiddag een lichaam gevonden in het water van de Gravinnepoel. Het gaat om een oudere vrouw. Hoe lang het lichaam al in het water lag, is nog niet duidelijk. De politie sluit een misdrijf uit. Mogelijk is de vrouw onwel geworden en daarna verdronken. De brandweer heeft het lichaam uit het water gehaald. De politie heeft de omgeving afgezet.