Bij een ongeluk op de N359 zijn zaterdagmiddag meerdere personen gewond geraakt. Twee auto's botsten op elkaar. De bestuurder van één van de auto's moest door de brandweer worden bevrijd en is, samen met een andere inzittende, naar het ziekenhuis gebracht. In de andere auto zat een gezin, zoals het nu lijkt raakte alleen de bijrijdster van deze auto gewond. Ook zij is naar het ziekenhuis gebracht.