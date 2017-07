In Rinsumageast is zaterdagmiddag een motorcrosser zwaar gewond geraakt toen hij met zijn motor over de kop sloeg. Het slachtoffer reed met nog twee motorcrossers in een zandput langs de Tuskendammen in Rinsumageast toen het misging. Hij is met een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Het is niet bekend hoe ernstig het letsel van de motorrijder is.